Рада Європи не визнає незаконну окупацію Криму Росією

Рада Європи не визнає незаконну російську окупацію Криму і засуджує порушення прав людини на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у рішенні Комітету міністрів Ради Європи, прийнятому на основі доповіді генерального секретаря РЄ про ситуацію з правами людини в Криму.

"У рішенні, прийнятому у світлі доповіді генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, Комітет міністрів засудив порушення прав людини, вчинені владою російських окупантів проти етнічних українців, кримських татар та інших жителів тимчасово окупованого Криму. Комітет міністрів підтвердив, що не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією", - сказано в повідомленні.

Комітет міністрів РЄ висловив глибоке занепокоєння тим, що Російська Федерація постійно відмовляється надати Уповноваженому з прав людини та представникам інших регіональних або міжнародних структур моніторингу прав людини можливість безпечно та безперешкодно подорожувати до Криму.

Читайте також: Звірства РФ підтверджують правильність рішення виключити її з Ради Європи, - Пейчинович-Бурич

"Під час тимчасової російської окупації ситуація з правами людини в Криму значно погіршилася. Численні та серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права не були оперативно й ефективно розслідувані", - наголошують у Раді Європи.

Зазначається, що визнаючи життєво важливе значення міжнародної присутності для запобігання подальшому погіршенню ситуації, Комітет запропонував генсеку РЄ вжити всіх необхідних заходів, зокрема, шляхом діалогу з усіма зацікавленими сторонами, щоб отримати негайний і безперешкодний доступ органами Ради Європи в Криму.

Комітет знову рішуче засудив неспровоковану та невиправдану збройну агресію Росії проти України, яка спричинила тисячі жертв серед мирного населення, змусила мільйони людей покинути свої домівки та спустошила країну. Він закликав РФ вивести свої військові сили та озброєння з території України і конструктивно включитися в мирні переговори, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Генсек Ради Європи прибула в Україну. Побачила наслідки російських обстрілів у Бородянці та Ірпені. ФОТО

Комітет також закликав російську владу виконати свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом і правами людини, звільнити всіх тих, хто був незаконно затриманий, і негайно припинити порушення прав людини жителів Криму.

Комітет міністрів Ради Європи також закликав Росію скасувати рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією та про заборону його діяльності.

РФ також закликають забезпечити безпечний, надійний і безперешкодний доступ міжнародним правозахисним організаціям до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомлялося, Рада Європи позбавила Росію членства в Організації після її повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас організація схвалила низку рішень на підтримку України, серед яких - створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.