До ЗСУ за тиждень передали понад 33 тис. бронежилетів та понад 19 тис. шоломів, - Маляр

Упродовж тижня до Збройних сил України Міністерство оборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, 19 тисяч шоломів, 13,5 тис. пар взуття та понад 22 тисячі комплектів одягу.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 8 по 15 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міноборони передало понад 33 тисячі бронежилетів, понад 19 тисяч шоломів, понад 13,5 тисячі пар взуття і понад 22 тисячі комплектів костюмів польових", - повідомила Маляр, додавши, що найближчим часом очікується ще 21 тисяча бронежилетів та п'ять тисяч шоломів, які відвантажені постачальниками та вже на шляху до ЗСУ.

Вона також нагадала, що вже здійснюється постачання зимового одягу для потреб ЗСУ.

"Якщо підсумувати поставки за першу половину червня, то Міністерство оборони передало до ЗСУ понад 55 тисяч бронежилетів і понад 27 тисяч шоломів", - підсумувала Маляр.

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За словами заступниці міністра оборони, профільне міністерство працює таким чином, щоб гарантувати стабільні ритмічні поставки для армії і поступово нарощувати їх обсяги.