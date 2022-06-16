На даний час загрози на Київському напрямку немає, - Генштаб ЗСУ

Наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань - не виявлено. На даний час противник залучив майже усі свої сухопутні війська до збройної агресії проти нашої держави", - зазначив генерал.

Водночас Громов не виключив, що ворог у будь-який момент може змінити тактику.

"Але не виключається і те, що у випадку прийняття відповідного політичного рішення його збройні сили будуть поповненні. Також буде проведена мобілізація. Прихована або відкрита мобілізація. За цих умов ми не виключаємо, що противник може створити відповідні військові частини, провести бойове залагодження, створити угруповання для наступу в інших напрямках. У тому числі наступу на Київ. Для цього потрібні умови, потрібен час", - попередив він.

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