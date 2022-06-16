Україні потрібно все - від РСЗВ до артилерії та ППО, - Маркарова

Українські дипломати ведуть активні перемовини з 20 країнами, які вже надають озброєння Україні та загалом із 40 країнами-учасницями контактної групи.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Ми очікуємо всього. ... Зрозуміло, що наші пріоритети дуже чіткі. Нам потрібно все, починаючи від систем залпового вогню до артилерії, до повітряної підтримки і ще дуже багато чого. Чим ми дуже детально ділимось із нашими стратегічними партнерами. Нам потрібно все для того, щоб перемогти", - пояснила дипломат.

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