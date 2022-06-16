Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін
Про це він заявив, коментуючи слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.
Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.
"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - додав генсек НАТО.