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Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін

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Столтенберг відповів Папі Римському: За війну в Україні відповідальний Путін
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що за війну РФ проти України несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив, коментуючи слова Папи Римського Франциска, що війна Росії проти України могла бути "певним чином спровокована", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"НАТО - це оборонний альянс. І війна в Україні - це війна президента Путіна. Це війна, яку він вирішив вести проти незалежної суверенної держави. І те, що робить НАТО впродовж багатьох років, - підтримує незалежну суверенну державу в Європі - Україну", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс і країни-члени залучені до навчань українських військових, допомагають, дають поради і озброєння Збройним силам України.

"Це ні для кого не є загрозою. Це не є провокацією. І це те, що ми продовжуємо робити. Тож, це президент Путін і Москва несуть відповідальність за цю жорстоку агресію проти незалежної держави України", - додав генсек НАТО.

Читайте: Папа Римський Франциск закликав до "справжніх переговорів" про припинення війни в Україні

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Топ коментарі

  • SuperVsirf .
    киньте цього папу у вулик
  • Vitaliy Khyzhnyak
    Розчарований папою,на жаль не має Папи Павла 2,на жаль...
  • Владимир Николенко 123e1460
    Він просто старий маразматичний дід який не має ніякого відношення до віри та Бога,якби у нього була хоча б крапля Віри він би оголосив хрестовий похід проти нового царя ірода-путіна та його орд сатани і пообіцяв прощення гріхів, або принаймні сказав хто є стороною Правди а хто є силою зла та брехні.Віра якраз і полягає в тому щоб не боятися казати Правду. Натомість маємо абсолютно жалюгідного йолопа який легко ведеться на кремлівську пропаганду.в Біблії написано по ділам їх впізнаєте їх тут ні слов ні діла,якась дурна декорація.
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