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Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон

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Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон
Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії підтримують ідею надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усі чотири країни підтримують статус кандидата в ЄС для України. Ми сподіваємося, що це рішення буде одноголосно ухвалено в Єврораді", - заявив Макрон.

Цей статус може розвиватися в контексті політики сусідства, додав Макрон, згадавши у зв'язку з цим Молдову.

Президент Франції зазначив, що цей шлях триватиме певний час, про що знає президент України Володимир Зеленський, і що конкретні кроки потрібні вже сьогодні.

"Цей європейський шлях тільки розпочинається. Але вже сьогодні потрібні нові форми, нові відповіді на запитання, які постають щодо енергетичної безпеки, безпеки щодо мобільності, інфраструктури, питань молоді. Оскільки Україна є частиною нашого спільного континентального простору, ми хочемо створити нові платформи кооперації та пропонуємо ідею єдиної європейської спільноти", – заявив Макрон.

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Топ коментарі

  • Pavlo Tverdokhlib
    Чує моє серце що почесну роль накладача вето вирішили лишити мадяру.....
  • Alex Tiger
    Мне попадались заметки тут, на ЦН, что мадьяры вроде не против. Я думаю, что нам таки дадут этот статус. Только вступать в ЭС можно будет после выполнения очень многих условий. Порох и ВР предыдущая приняли 144 закона, чтобы получить ассоциацию. А вот буба не сможет выполнить это задание. Если найвелычнишый обещает Байдену назначить прокурора САП, а потом не выполняет это по указке Бени, то о чем можно говорить.
  • Dust
    дякуємо Дімі Мєдвєдєву, його пост у твітері був останньою соломинкою, яка переломала горби цих "верблюдів", які ще мабуть вагались у наданні Україні кандидатства у ЄС
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