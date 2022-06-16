Чеський уряд поставить Україні додаткові боєприпаси та засоби хімзахисту

У середу уряд Чехії обговорив подальшу допомогу Україні, але через режим секретності прем'єр-міністр Петр Фіала не розкрив подробиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Перед засіданням кабінету міністрів міністерка оборони Яна Чорнохова заявила, що Чехія й надалі допомагатиме постачанням зброї Україні, яка зазнала нападу з боку Росії. За її словами, ухвалено рішення про постачання засобів протихімічного захисту, також готується ще одна партія боєприпасів. Пізніше міністерка повідомила "Чеському телебаченню", що ця військова допомога коштуватиме понад вісім мільйонів крон (325 тис. євро).

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Важливість постачання зброї зараз очільниця Міністерства оборони бачить в тому, що війна в Україні переходить у фазу замороженого конфлікту.

Нагадаємо, Чеська Республіка була однією з перших країн, яка надала Україні конкретну військову допомогу у зв'язку з російським вторгненням.

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