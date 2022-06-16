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Нам потрібен канал зв'язку із Росією хоча б з продовольчих питань, - Макрон

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Нам потрібен канал зв'язку із Росією хоча б з продовольчих питань, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.

"Потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - зазначив французький лідер.

За словами Макрона, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Президент Франції наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано із запровадженими європейськими санкціями.

Читайте: Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримали надання Україні статусу кандидата в ЄС, - Макрон

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    У Макрона ломка. Надо срочно набрать х*йла
  • Петушарик
    У Макрона как обычно есть фетиш на диалог с ******. Но в любом случае, спасибо президенту Франции за дополнительные цезари, эти гаубицы очень нравятся нашим парням на передовой, а еще больше кацапам, в ад идут табунами. Конечно хотелось бы больше цезарей, но и на том спасибо
  • Сергей Иванофф
    Не нам, а вам!
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