Нам потрібен канал зв'язку із Росією хоча б з продовольчих питань, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що потрібно мати працюючий канал зв'язку з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції у Києві.
"Потрібно з деяких питань мати канал зв'язку з Росією, хоча б з питань продовольчої безпеки", - зазначив французький лідер.
За словами Макрона, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.
Президент Франції наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано із запровадженими європейськими санкціями.