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Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон

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Країни ЄС закликають Росію зняти блокаду експорту українського зерна, - Макрон
Лідери Євросоюзу за підсумками переговорів у Києві з президентом Володимиром Зеленським закликають Росію як постійного члена Ради безпеки ООН розблокувати експорт українського зерна.

"Це потребує припинення блокади українських портів, її має припинити російський флот", - заявив на спільній пресконференції президент Франції Еммануель Макрон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, на зустрічі глави України, Італії, Німеччини, Румунії та Франції обговорили ініціативу генерального секретаря ООН у цьому контексті та підтримали резолюцію ООН щодо деблокади українських портів.

Макрон наголосив, що загроза світовій продовольчій безпеці є прямим наслідком російської агресії, і це ніяк не пов'язано з упровадженими європейськими санкціями.

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Топ коментарі

  • Georg Lotar Georg Lotar
    З тим же успіхом можна закликати крокодила антилоп не їсти!!!
  • Дик Шелдон
    Росію треба не закликати, Росію треба писдитт усім світом 😇
  • barrakud2 12499ce3
    На колени ещё станьте перед ним. Он же именно этого и добивается, чтобы вы на поклон к нему бежали вприпрыжку.
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