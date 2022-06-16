Мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна, - прем’єр Італії Драгі

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі на спільній пресконференції з лідерами України, Німеччини, Франції та Румунії у Києві заявив, що воля України у питанні досягнення миру є визначальною, він має бути тривалим і таким, яким його хоче бачити Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста, але Україна має оборонятися для того, щоб досягнути миру. І ми так чи інакше нічого не робитимемо не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче Україна, і він має бути тривалим", - наголосив Драгі.

Він зауважив, що Італія повністю підтримує розслідування воєнних злочинів, сприятиме цим розслідуванням, а також надаватиме допомогу у відбудові України.

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"Результатом обстрілів став жах і переляканість (людей - ред.), але я чув від людей і сподівання. Ці сподівання ми повинні підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє", - наголосив глава італійського уряду.

Як повідомлялося, 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс перебувають в Україні. Європейські лідери відвідали Ірпінь на Київщині та провели переговори з президентом Володимиром Зеленським.