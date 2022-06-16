Мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна, - прем’єр Італії Драгі
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб не постраждали інші міста, але Україна має оборонятися для того, щоб досягнути миру. І ми так чи інакше нічого не робитимемо не беручи до уваги волю України. Мир має бути таким, як його хоче Україна, і він має бути тривалим", - наголосив Драгі.
Він зауважив, що Італія повністю підтримує розслідування воєнних злочинів, сприятиме цим розслідуванням, а також надаватиме допомогу у відбудові України.
"Результатом обстрілів став жах і переляканість (людей - ред.), але я чув від людей і сподівання. Ці сподівання ми повинні підтримати і допомогти Україні відбудувати своє майбутнє", - наголосив глава італійського уряду.
Як повідомлялося, 16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс перебувають в Україні. Європейські лідери відвідали Ірпінь на Київщині та провели переговори з президентом Володимиром Зеленським.