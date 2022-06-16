Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Німеччина та Франція не вимагатимуть поступок від України на переговорах з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Умови переговорів і формат будуть визначатися Україною. Німеччина й Франція не будуть переговорниками за спиною України, вимагати поступок. Цього немає і не буде. Ми будемо вимогливим посередником, але не вимагатимемо поступок", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання після зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії з президентом України Володимиром Зеленським

При цьому, за його словами, Франція підтримуватиме канал діалогу з Росією. "Одного разу конфлікт має завершитися", - наголосив президент Франції.

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