Харківського адвоката судитимуть за передачу російському військовому відомостей про ЗСУ, - прокуратура

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду міста обвинувальний акт щодо адвоката, який передавав своєму знайомому, який служить у ЗС РФ, відомостей про військову техніку ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"16 березня 2022 року адвокат, який їхав своєю машиною Слобідським районом Харкова, побачив військову техніку ЗСУ та почав її фотографувати. Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міноборони України та іншими уповноваженими органами. Приїхавши додому, обвинувачений відправив фото та інформацію своєму знайомому, який служить у лавах ЗС РФ", - повідомляється у інформації.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінується ч.2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Як повідомили кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна у пресслужбі Харківської облпрокуратури, справу розглядатимуть у закритому режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру у держзраді вісьмом правоохоронцям на Запоріжжі