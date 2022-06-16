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У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну

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У США заявили про рекордну швидкість постачання зброї в Україну
США продовжують надавати військову допомогу Україні. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що постачання зброї проводяться рекордними темпами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми працюємо над цим (над постачанням зброї – ред.) дуже і дуже старанно. Допомога надходить з рекордною швидкістю, а США ведуть постійні переговори з Україною", - наголосив Кірбі.

Він також додав, що військову допомогу Україні надаватимуть до того моменту, "поки Росія не припинить бойові дії".

"Ми продовжуватимемо допомагати Збройним силам України захищатися та повернути території, особливо на сході та півдні", - додав Кірбі.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Евгений Агро
    Скільки є, дякуємо за це. Зброї вже по факту багато надано нам. А профани, не розібравшись в темі, в цифрах, з влади, можуть собі дозволяти ось так, на рівному місці, критикувати і звинувачувти наших високоповажних західних партнерів і в своїх кабінетиках планьорки безумні влаштовують, як армії воювати і чим куди стріляти і куди везти. Війскові розберуться самі. Карще нехай сприяють (підносять військовим їжу та напої) проведенню і організції навчань і впроваждежнню зразків нових озброєнння у армію. Щоб їх ефективно використати. Профани - це навіть гірше, ніж диверсанти у владі.
  • jklpqrs
    Нет, пока еще не рекордная. Рекорды будут побиты, если юзика поставить на разгрузку. Вот тогда все будет исчезать с рекордной скоростью.
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