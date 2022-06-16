Окупанти заявляють про плани передати з 1 вересня Запорізьку АЕС під контроль Росатома

Російські окупанти заявили персоналу Запорізької АЕС, що з 1 вересня 2022 року станція повністю перейде під контроль РФ і Росатома.

Про це повідомили в Енергоатомі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 15 червня, один з представників "влади" окупантів, хтось на ім'я олександр генадійович, з позивним "волга", який, за його словами, "катається тут від адміністрації", зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль росії та, відповідно, Росатома. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами", - йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, що ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде.

"Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору", - підкреслили в компанії.

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