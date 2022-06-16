Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес визнає, що подекуди артилерійська перевага РФ над Україною становить 20 до 1, але західні поставки зброї невдовзі будуть здатні переломити ситуацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Воллес сказав, що союзники починають надавати Україні артилерію та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу українським силам перемогти. Він прогнозує, що незабаром ЗСУ зможуть досягти "значного прогресу на сході країни".

Міністр стверджує, що навчання українських військових тому, як використовувати це більш складне важке озброєння, також є ключовою частиною цих зусиль. Крім того, він сказав, що йдеться не лише про цифри, а й про можливості, які може дати єдина західна система зброї, яка використовується належним чином.

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"У деяких районах в артилерійських знаряддях перевага становить 20 до 1. Це сила, яку Росія застосовує проти них", – сказав Воллес.

"Йдеться не лише про список покупок. У вас є інгредієнти – кулінарна книга, щоб перетворити їх на їжу, і ми можемо допомогти з цим" - додав він.

Відповідаючи на запитання Sky News, чи вважає він, що союзники дають Україні достатньо зброї, щоб виграти війну, Воллес сказав: "Так. Я думаю, що українці мають і будуть мати у своїх руках можливості для досягнення значного прогресу на сході країни або захищати такі місця, як Одеса".

Британія закупила та відремонтувала понад 20 гаубиць великої дальності – M109 – у бельгійської збройової компанії, які вона передасть Україні, сказав Воллес. "Ми розгортаємо понад двадцять 155-міліметрових самохідних гаубиць, які закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити. Вони мають значно більшу дальність дії, ніж 152-міліметрові", - зазначив міністр.

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Він також повідомив, що "десятки, якщо не сотні" протикорабельних ракет починають надходити в країну, щоб допомогти Україні захиститися від військових кораблів РФ.

"Я думаю, що ви побачите, що напрямок руху буде набагато ворожішим для російських військ. Їм буде важче зробити те, що вони хочуть зробити. Наступне велике питання: чи зможуть українці відкинути або виштовхати їх з країни, це тільки час покаже" - сказав Воллес.