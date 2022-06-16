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Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні штурмових літаків і танків

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Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні штурмових літаків і танків
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї, зокрема, штурмові літаки і танки, щоб уникнути втягування у війну з Росією.

Про це Макрон заявив під час спілкування з українськими журналістами у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певне озброєння, як наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і Президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес

Топ коментарі

  • Arcam Alpha
    Лецеміри хренові
  • Ан Мур
    тим не менше, і літаки (навіть штурмовики), і танки (нехай ще совкового виробництва) Україна отримує.
    Проблема в тому, щоб отримати ******* натівське озброєння...
    Але зедебільна влада попросту не здатна переконати демократичне суспільство та тамтешню владу, що касапія як недокраїна має бути розвалена в друзки (по зразку совка в 1991-му); а для цього якраз і потрібна названа зброя. І не тільки названа...

    Був би Порох на місці - він би переконав....
  • Green sheet
    Боятся чтобы мы Москву не захватили. Ато потом кто будет платить миллиардные взятки европейским политикам
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