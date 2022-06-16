Макрон підтвердив існування обмежень на постачання Україні штурмових літаків і танків

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу мають домовленість не надавати Україні певні види зброї, зокрема, штурмові літаки і танки, щоб уникнути втягування у війну з Росією.

Про це Макрон заявив під час спілкування з українськими журналістами у четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви кажете про неофіційну домовленість, але це майже офіційна позиція партнерів по НАТО, що ми допомагаємо Україні оборонятися, але не вступаємо у війну з Росією. Тому певне озброєння, як наприклад, штурмові літаки або танки - було домовлено не постачати, і Президент Зеленський в курсі цієї домовленості", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає достатньо зброї для перемоги у війні, - міністр оборони Британії Воллес