США не вмовлятимуть Україну йти на територіальні поступки Росії, - Салліван

Сполучені Штати "не змушуватимуть Україну йти на територіальні поступки" Росії, пише газета The Hill з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося змушувати їх іти на територіальні поступки. Ми вважаємо, що такі наші дії були б несумісними з міжнародним правом і просто відверто неправильними", - сказав Салліван під час виступу у четвер у Вашингтоні.

Він додав: "Ми сфокусувалися на тому, що ми можемо робити сьогодні, завтра, наступного тижня, щоб зміцнити позиції українців спочатку на полі бою, а потім, зрештою, за столом переговорів. Ми думаємо, що проблему треба вирішити врешті-решт шляхом дипломатії", – наводить видання його слова.

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