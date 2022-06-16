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США не вмовлятимуть Україну йти на територіальні поступки Росії, - Салліван

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США не вмовлятимуть Україну йти на територіальні поступки Росії, - Салліван
Сполучені Штати "не змушуватимуть Україну йти на територіальні поступки" Росії, пише газета The Hill з посиланням на радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося змушувати їх іти на територіальні поступки. Ми вважаємо, що такі наші дії були б несумісними з міжнародним правом і просто відверто неправильними", - сказав Салліван під час виступу у четвер у Вашингтоні.

Він додав: "Ми сфокусувалися на тому, що ми можемо робити сьогодні, завтра, наступного тижня, щоб зміцнити позиції українців спочатку на полі бою, а потім, зрештою, за столом переговорів. Ми думаємо, що проблему треба вирішити врешті-решт шляхом дипломатії", – наводить видання його слова.

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Топ коментарі

  • Aleks Sun
    ...але зменшимо поставки зброї і самі поступитесь. Салліван ще той сучий син. Це він в опозиції до Ллойда Остіна та Блінкена, які топлять за Україну, хто не в курсі.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    буба-невмовляємий и так может согласиться
  • viktor 9e38a7be
    свого часу "вмовили" вiдмовитись вiд ядерноi зброi.та ще й пiдписались як гаранти цiлосностi та безпеки Украiни.
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