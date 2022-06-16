ЄСПЛ вказав РФ забезпечити, щоб смертний вирок військовополоненому марокканцю у т.зв. "ДНР" не був виконаний

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення застосувати термінові заходи щодо військовополоненого, засудженого до страти в так званій "Донецькій народній республіці", зобов'язавши Росію забезпечити, що вирок виконано не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як йдеться у повідомленні ЄСПЛ, поширеному в четвер, рішення було винесене у справі "Саадун проти Росії та України" (скарга № 28944/22) стосовно громадянина Марокко, військовослужбовця Збройних сил України, який здався російським військам під час нещодавніх бойових дій та засуджений до смертної кари у так званій "Донецькій народній республіці".

"Суд вказав, зокрема, уряду Російської Федерації, відповідно до правила 39 Регламенту Суду, що вони повинні забезпечити, щоб смертний вирок, винесений заявнику, не був виконаний, забезпечити належні умови його тримання під вартою, і надати йому будь-яку необхідну медичну допомогу та ліки", - сказано у повідомленні.

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Крім того, суд також вказав уряду України забезпечити, наскільки це можливо, дотримання конвенційних прав заявника.

9 червня так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця Брагіма Саадуна та двох британців – Шона Піннера та Ейдена Асліна. Їх "звинуватили у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаного ніким крім РФ утворення – "ДНР". За інформацією ЗМІ, британці та марокканець здалися в полон.