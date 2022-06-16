Зеленський провів засідання Ставки щодо можливого повторного вторгнення з території Білорусі, - Данілов
Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
За словами секретаря РНБО, вчора було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, присвячене, зокрема, даному питанню. "Вчора президент зібрав Ставку, і проговорювалось саме це питання – питання Білорусі. Давали оцінку всі органи, які до цього дотичні, – що там відбувається, в якому стані знаходиться військо Білорусі, скільки там військових рф, які плани", - зазначив Данілов, додавши, що "все це знаходиться на контролі у президента".
Данілов повідомив, що за результатом засідання було дано доручення відповідним органам щодо проведення перевірки стану підготовки фортифікаційних споруд у чотирьох областях. "Буде відбуватися перевірка у чотирьох областях стану підготовки – у разі якщо будуть повторні виклики для нашої країни, - сказав він. - Усе це відпрацьовується кожного дня".
Секретар РНБО наголосив, що "ми розуміємо, що відбувається в Білорусі, в РФ", проводиться "дуже багато закритої роботи, про яку ми не звітуємо суспільству".