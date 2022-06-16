На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади, - ОВА
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На хімічному заводу у Пологах сталася пожежа, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.
Про це повідомляється у Телеграмі ЗОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.", - йдеться у дописі.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб небезпеки для жителів області не має.
Пологи перебувають у тимчасовій окупації.