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На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади, - ОВА

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На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади, - ОВА
На хімічному заводу у Пологах сталася пожежа, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.

Про це повідомляється у Телеграмі ЗОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.", - йдеться у дописі.

Дані щодо постраждалих уточнюються. 

Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб небезпеки для жителів області не має.

 Пологи перебувають у тимчасовій окупації.

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Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    *****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
  • Олександр Карін
    Виходячи з "логіки" 73-відсоткових довбойобів, то знову Порошенко склади палить - більше нікому.
  • Only
    Ви тут реально такі недалекі?

    Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?

    Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.

    За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?

    Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
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