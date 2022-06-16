Coca-Cola йде з Росії остаточно - зупиняє виробництво і продажі в РФ

Coca-Cola HBC більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або продукцію інших своїх брендів у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на заяву Coca-Cola Co.

Наразі компанія та її клієнти розпродають наявні запаси. Коли вони вичерпаються, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії", – заявила компанія.

Корпорація Coca-Cola Company заявила про призупинення роботи в Росії на 13-й день після розв’язання Росією повномасштабної війни проти України. Тоді компанія заявила, що "продовжить відслідковувати ситуацію та оцінювати її з огляду на те, як розгортатимуться події".

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