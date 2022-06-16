Новини • Війна

Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон

6 74149
Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон
На думку президента Франції Емманюеля Макрона поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні РФ, ні Україна не готові на поступки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я знаю, що він поки що не готовий на поступки. Але й українці зараз із такою сміливістю та героїзмом чинять опір, що також і Україна не готова йти на якісь поступки. Тому цей момент іще не настав, щоб говорити про кінець, компроміси. Я не знаю, яким буде цей кінець. Я не в голові Путіна, я не знаю достатньо його характеру, темпераменту. Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку, свою країну впустив в історичну прірву, оскільки атакував сусіда, порушив кордон, територіальний суверенітет", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.

Він зазначив, що найближчі тижні покажуть, "де межа можливого".

"Але поки що українська армія повинна сміливо, рішуче боротися, чинити опір, і ми їй у цьому допомагатимемо", - наголосив Макрон.

Також читайте: Німеччина і Франція не вимагатимуть поступок від України у переговорах з Росією, - Макрон

Топ коментарі

  • V Vv 00263b4f
    Про компроміси з боку України можете забути!
  • Олександр Карін
    Ти що, Макарон, гівна в'їбав? Які з боку України можуть бути "поступки" та "компроміси", окрім здачі територій і торгівлі суверенітетом? Окстись, жабоїд сцяний...
  • ПП Уксусов
    Друг ситный, за какие-такие компромиссы ты трешь?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини