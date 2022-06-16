Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я знаю, що він поки що не готовий на поступки. Але й українці зараз із такою сміливістю та героїзмом чинять опір, що також і Україна не готова йти на якісь поступки. Тому цей момент іще не настав, щоб говорити про кінець, компроміси. Я не знаю, яким буде цей кінець. Я не в голові Путіна, я не знаю достатньо його характеру, темпераменту. Я можу сказати, що він зробив фатальну помилку, свою країну впустив в історичну прірву, оскільки атакував сусіда, порушив кордон, територіальний суверенітет", - сказав Макрон журналістам у Києві в четвер.
Він зазначив, що найближчі тижні покажуть, "де межа можливого".
"Але поки що українська армія повинна сміливо, рішуче боротися, чинити опір, і ми їй у цьому допомагатимемо", - наголосив Макрон.