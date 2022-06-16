Російський агент намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду, – розвідка Нідерландів

Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) повідомила про затримання співробітника російської військової розвідки, який намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Затриманий, як повідомляється, скористався підробленим посвідченням особи громадянина Бразилії, щоб потрапити як інтерн до структури Міжнародного кримінального суду. Ця установа, зокрема, займається розслідуванням злочинів, скоєних під час війни Росії проти України.

За словами глави AIVD Еріка Акербума, справжнє ім’я затриманого – Сергій Володимирович Черкасов. До Нідерландів він хотів в’їхати під ім’ям Віктор Мюллер Феррейра.

Черкасов, за інформацією AIVD, мав намір влаштуватися на стажування до Міжнародного кримінального суду в Гаазі і таким чином отримати доступ до секретних даних. У тому числі – щодо можливих військових злочинів російських військовослужбовців, скоєних у Грузії в 2008 році і в Україні в 2022 році. Затриманого Черкасова депортували до Бразилії.

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