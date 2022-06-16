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Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу, - Зеленський

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Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу, - Зеленський
Росія вкотре підвищила ціни на газ у ЄС, і це має стати черговим аргументом на користь відмови європейців від блакитного палива з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Вважаю, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – ціна знову стрибнула. росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях. газпром просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу. І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не повинно бути цієї залежності", - зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що росія спровокувала і продовольчу кризу у світі, заблокувавши всі українські морські порти.

"Поновити експорт української агропродукції – життєво необхідно для десятків країн. І є тільки одна причина, чому продовольча криза взагалі стала можливою: у ній винна росія, і ніхто більше", - підкреслив глава держави.

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Топ коментарі

  • Aleks Sun
    Давай краще подумаєм, де нам газ тепер брати.
  • Robert Bodnar
    Ще видай про це книгу! Весь інтернет вже заповнений твоїми книгами
  • НБ
    Україна має розвіданих запасів газу на 600 років при нинішньому рівні споживання. Ми видобуваємо близько 19 млрд. кубів щорічно яких населення використовувало близько 11 млрд. кубів. Зараз населення зменшилось. Окуповані території не будуть забезпечуватися газом бо комунікації знищені. Так що в цьому році газу для населення вистачить.
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