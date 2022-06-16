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НАТО підготувало нову модель оборони східного флангу, – Столтенберг

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НАТО підготувало нову модель оборони східного флангу, – Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до саміту Альянсу в Мадриді його члени мають узгодити нову модель оборони східного флангу, що викликане вторгненням Росії в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми досягли значного прогресу, узгодивши конкретні умови, елементи нової моделі оборони, а також почули, що кілька союзників готові надати додаткові сили для посилення цієї моделі", – зазначив генсек НАТО.

Пізніше він конкретизував, що основою нової моделі оборони Альянсу на східному фланзі будуть три стовпи.

"Перший – це збільшення передової присутності з більшою кількістю бойових операцій, і ми вже збільшили свою присутність. За останні кілька місяців ми подвоїли кількість бойових груп на сході з чотирьох до восьми", – зазначив генсек НАТО.

Другим стовпом моделі є попереднє розгортання військового обладнання для економії часу в умовах, коли потрібна мобілізація сил.

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"І третім елементом є попереднє визначення підрозділів – це сили, які проходитимуть навчання на певній території, де матимуть певні обов’язки… Тобто будуть розгортатись не всі сили, а частина їх буде розгорнута попередньо, а інша частина – перебувати у рідній країні, але бути готовою до переміщення в разі потреби", – пояснив Столтенберг.

Він підсумував, що нова модель оборони східного флангу НАТО означатиме "суттєве посилення нашої здатності до стримування й оборони в усьому Альянсі".

Топ коментарі

  • Виталий Головченко
    ну блін, але ж воно так і є. хто нам винен що в нас через одного то прафесор то естрадна богема і одна дупа на 2 стільця
  • Ан Мур
    якби вони своїм східним флангом вважали би східний кордон України... Але ні - для них це східні кордони від Естонії, Польші, до Румунії...
  • Олексій Мельник
    А що, всі інші 30% на фронті? Зараз воюють усі, тому не бачу сенсу розділяти тих, хто проголосував за одного чи за іншого. І невже вам реально здається, що війни можна було уникнути? Чи вам мало заяв, що лунали від російського керівництва ще від 2000них? Я вже і не кажу, що війна з ними у нас тривала з 2014. І від сьогодні відрізнялася лише тим, що себе вони тоді прикривали "громадянською війною". І якщо вам здавалося, що вони від нас справді відчепляться, якщо віддати їм Донбас та Крим, то ви нічим не кращі від 70%, що повірили у те ж саме. Росії муляє саме наше існування, і вони готові вбити половину населення країни задля знищення України та всього українського. І ніяким локальним конфліктом її не задовольнити. На жаль, незважаючи на неминучість повномасштабного наступу, наша влада не готувалася аж до останнього моменту. А ось про уникнення нового етапу війни я б краще мовчав.
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