Новини

У Дніпрі спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 51611
У Дніпрі почалася масштабна пожежа, яка сталася в центрі міста. Попередньо рятувальники повідомляють про те, що загорівся дах будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  "Суспільне".

Станом на 22:15 на місці працювали рятувальники.

Представниця ДСНС області Дар'я Цуркань пояснила, що виклик рятувальникам надійшов 16 червня о 21:29.

"Горить дах будівлі кафе, вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники", - повідомила Цуркань.

За даними Telegram-каналів, горить заклад "Три бобри" на вулиці Яворницького.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Rulya Kosh
    Три бабра(((шоб вамуроті пір'я поросло від ваших москальських назв…
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Ну правильніше все ж буде "Три бобри". Хоча з часів мого навчання в школі правопис змінювався вже скільки разів, що хто вже і знає, як правильно))
  • Amber
    ,, Три бобра ", українською так і буде бобер , так що не сваріть хазяїна
    за назву !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини