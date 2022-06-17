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ФБР розпочало розслідування, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці, - The Washington Post

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ФБР розпочало розслідування, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці, - The Washington Post
Федеральне бюро розслідувань США почало вивчати, як комп’ютерні чіпи американських технологічних компаній опинилися в російському військовому обладнанні, вилученому в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post

Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.

За словами джерел, агенти Мінторгівлі США, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР, відвідуючи компанії, щоб запитати про західні чипи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті "відстежити цей процес аж до американського постачальника", щоб визначити, "як він потрапив у цю систему озброєння".

Відзначається, що те, що чип певної компанії потрапив до російського озброєння не означає, що щодо цієї компанії почали розслідування, але в США "розпочали розслідування щодо того, як чип цієї компанії потрапив у цю систему".

Незрозуміло, про які саме компоненти йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, яку вона використовує в боях в Україні.

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Топ коментарі

  • Семен Шкаралупа
    Добраніч, українці. Спокійної нам всім ночі. Помоліться за наших хлопців.

  • Sophia-Maria Duglass
    Россияне - воруют все и у всех .
    ПОРА ЭТО ОБЪЯСНИТЬ ВСЕМУ МИРУ
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