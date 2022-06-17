ФБР розпочало розслідування, як американські чипи опинилися в російській військовій техніці, - The Washington Post
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post
Зокрема, федеральні агенти почали опитувати американські технологічні компанії.
За словами джерел, агенти Мінторгівлі США, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР, відвідуючи компанії, щоб запитати про західні чипи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.
Співрозмовники видання заявляють, що мають на меті "відстежити цей процес аж до американського постачальника", щоб визначити, "як він потрапив у цю систему озброєння".
Відзначається, що те, що чип певної компанії потрапив до російського озброєння не означає, що щодо цієї компанії почали розслідування, але в США "розпочали розслідування щодо того, як чип цієї компанії потрапив у цю систему".
Незрозуміло, про які саме компоненти йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, яку вона використовує в боях в Україні.