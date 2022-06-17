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Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ

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Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ
У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".

Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться, зокрема, про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.

"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Єврокомісія оголосить висновки щодо статусу кандидата в ЄС для України, Молдови і Грузії

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Топ коментарі

  • Anatoliy Bytsko
    а нам зєлю варто було?
  • Ani Tse
    Та шо ж таке? Біда-біда. А може, все-таки грузинам не варто було проросійського політика Гарібашвілі вибирати?
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