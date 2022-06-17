Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ
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У своєму висновку щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС Європейська комісія рекомендуватиме його для України і Молдови, висунувши щодо останньої додаткові вимоги, а Грузії – відмовить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє нідерландське видання NOS із посиланням на "надійне джерело".
Зазначається, що у своєму висновку Єврокомісія рекомендуватиме Україні статус кандидата, але з умовами для початку переговорів про вступ – ідеться, зокрема, про забезпечення верховенства права і боротьбу з корупцією.
"Схоже, що цей проміжний крок є реверансом у бік таких країн, як Нідерланди, які вважають, що Україна далека від готовності до статусу кандидата на вступ", – зазначає видання.