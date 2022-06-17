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На окупованих територіях росіяни створили 20 фільтраційних таборів і в’язниць, - Україна в ОБСЄ

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На окупованих територіях росіяни створили 20 фільтраційних таборів і в’язниць, - Україна в ОБСЄ
Російські загарбники створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць", - сказав він.

Український посол нагадав про тюрму "Ізоляція" в окупованому Донецьку - "ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться".

"І тому ми повинні зупинити розповсюдження росією цієї в’язниці по всій Україні", - наголосив Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, про гендерне насильство, викрадення людей, що стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

"Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні", - заявив посол, навівши ряд прикладів.

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Топ коментарі

  • vterra w
    *******,
    то чим не копія фашистів,

    хіба що великих газових камер поки немає
  • Денис Власенко addd82a7
    Я считаю что,программа где встретил рузького там и убей будет актуальна на весь мир и за это ни чего не будет, прям флэшь моб!
  • Timur Davidov
    Совдепія була гірше фашистів,але суд над тим режимом ще не проведений,тому маємо тепер наслідки.
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