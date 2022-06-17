Україна не планує нападу на Росію та захоплення її територій, - Резніков

Першочерговим завданням є зупинення російської навали, адже російські злочинці нищать усе на територіях, які їм вдається тимчасово захопити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у фейсбуці, підсумовуючи результати надзвичайно насиченого дводенного візиту до Брюсселя.

За його словами, для цього нам потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо.

Завданням другого етапу, як зауважив Резніков, є вихід у якомога швидші терміни на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому ми концентруємося.

"Наша глобальна мета - деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах. Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників", - додає він.

За словами Резнікова, увесь світ підтримує нас в цьому. Неодноразово лідери країн наголошували на тому, що Росія має покинути нашу територію, вивести свої війська. Що Україна повинна повернути всі свої території у міжнародно визнаних кордонах. Російські війська мають полишити територію України. І Крим, і Донеччину з Луганщиною. Про це йдеться в численних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

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"Подальша реінтеграція - одне з ключових і тендітних питань. Власне, люди вже висловили свою позицію у всіх містах, в тому числі тимчасово окупованих, відправляючи "асвабадітєлєй" за російським кораблем зрозумілою терористам мовою", - додає міністр оборони.

Резніков зазначив, що також мав дуже предметні і відверті розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Європейська та євроатлантична інтеграція залишається незмінним курсом нашої держави. Ми зацікавлені наповнити цей рух практичним змістом і закріпити його у стратегічних документах міжнародного рівня, таких як Стратегічна концепція НАТО, що має бути затверджена наприкінці червня у Мадриді. Україна вже довела, що може бути надійним щитом Європи на сході. Всебічна співпраця з нашою державою відкриває нові можливості для європейської спільноти", - додає він.

Саме тому відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу.

"Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших - це помилка…Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки", - резюмує Резніков.

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