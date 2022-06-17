Новини • Війна

На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

18 29414
На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб
Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 32 950 осіб, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 1449 танків та 3545 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Народ в 2019 году между позором и войной выбрал позор и дальнейшие события это следствие выбора.
  • Kan Kan 21c2f560
    Оказывается "галочка" в бюллетене способна изменить жизнь.
  • Яр Холодний
    Слухайте, кацапи! А чого це у вас у Пскові (після початку війни на Донбасі) на площі Десантників такий дивний пам»ятник- у вигляді пустої чорної стели, стоїть?

    - Эта - памятник нашим погибшим героям-десантникам!

    - А чого без напису? Написали-б уже «Имя твоё неизвестно... Подвиг твой засекречен... Ты у нас не служил...»

    26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
    Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

    В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.

    Київщина, Чернігівщина та Сумщина вкрита такими "братськими моглами" - крематорії не справлялися і з трупами своїх орків кацапи не заморочувалися - під селом на Ріпкинській трасі , на повороті , вночі труп випав з кузова КамАЗа Їдуть вранці орки Люди кажуть:"заберите своего!" У відповідь: "А нах** он нам нужен?!" А він лежить, роздувається і смердить! Взяли лопати, у найближчій придорожній посадці викопали яму Багром відволокли труп до ями Скинули туди і засипали Навіть не поставили хреста, бо табличку не повісиш - документів нема Може, мусульманин чи буддист А десь його рідні чекають!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини