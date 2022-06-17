На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб
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Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби у Донецькій області воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі", - йдеться у повідомленні.