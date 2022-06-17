Китай хоче залишатись на боці Росії та продовжує повторювати її пропаганду, - Держдеп США

Китай продовжує стояти на боці Росії, яка вчинила повномасштабне вторгнення в Україну, - попри заяви Пекіна про намір зберігати нейтралітет у цій ситуації.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він все ж таки зробив свій вибір", - зазначив він.

Прайс наголосив, що вже понад три місяці минуло від початку вторгнення РФ в Україну, і Китай воліє залишатися на боці Росії - попри звірства, насильства та вбивства мирних людей російськими військами, а також попри виклики глобальній продовольчій безпеці.

"Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно", - зауважив Прайс. Він пояснив, що китайська сторона "відлунює і поширює" чітку й дуже небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах. Крім того, зазначив речник Держдепу, Китай та росія й надалі ухиляються від своїх зобов'язань постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Той факт, що КНР багато в чому досі заперечує звірства, що мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки повідомленням багатьох ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай", - додав речник Держдепу.

Він також задав телефонну розмову Сі Цзіньпіна й Путіна, що відбулася напередодні.

"Ця позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більше ніж пустою заявою", - резюмував представник Держдепартаменту США.

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