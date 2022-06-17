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Шольц про євроінтеграцію України: Швидкість просування вперед залежить від кандидата

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Шольц про євроінтеграцію України: Швидкість просування вперед залежить від кандидата
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що подальший рух України до ЄС, якщо всі країни погодяться надати їй статус кандидата, залежить від її власних зусиль.

Про це він сказав в інтерв’ю ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

На запитання про те, коли Україна може сподіватися стати членом Євросоюзу, Шольц відповів, що "швидкість просування вперед залежить від кандидата".

Канцлер зазначив, що отримання статусу кандидата дає дуже чітку перспективу, але також це означає чимало роботи попереду.

"Це непростий шлях, навпаки, дуже вимогливий, і він може зайняти дуже тривалий час. Це питання демократизації суспільства, вирішення проблем з верховенством права, з корупцією", - зазначив федеральний канцлер.

Олаф Шольц у цьому контексті згадав і країни Західних Балкан, які отримали перспективу десятиліття тому, зазначивши, що для цих крїан настав час "дуже конкретних наступних кроків".

Також читайте: Єврокомісія підтримає кандидатство для України й Молдови, Грузії відмовлять, - нідерландські ЗМІ

Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Редкий случай, когда соглашусь с Шольцем. "Европа" прежде всего в голове и сердце. В поступках, поведении и соблюдении правил. Для Украины это трудный путь, учитывая, что 73% не привыкли думать головой вообще, а человека воспринимать по приколам на сцене. Избирательный процесс - вообще отдельная тема, когда нужно будет отвыкнуть от пакетов с гречкой и т.д., и начать думать головой. Утешает только, то, что нынешняя война поставит перед жителями Украины простой выбор - либо ты изменишся, и станешь правовым человеком, или ты - труп. К чиновникам от власти это тоже относится. Опять же все просто - либо ты европеец, либо - мертвый.
  • Иван Петров d4225322
    Статус кандидата это открытая дверь. А войдет ли Украина в неё или нет зависит только от Украины на данный момент.
  • Олександр Дніпро
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