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Португалія поки не готова запропонувати Україні зброю, але може підготувати військових, - міністр оборони Каррейрас

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Португалія поки не готова запропонувати Україні зброю, але може підготувати військових, - міністр оборони Каррейрас
Португалія готова навчати українських військовослужбовців, але питання щодо надсилання додаткових військових матеріалів не обговорюється.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила міністр оборони Гелена Каррейрас.

"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", - зазначила міністр.

Вона уточнила, що обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії", наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів".

"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", - додала глава Міноборони Португалії.

Визнавши, що від української влади поки що не було "конкретного запиту", міністр сказала, що є думка, що у них "виникне потреба".

"Якщо буде рішення України - а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України - це навчання може бути надано одразу", - додала вона.

Також читайте: Дебати про прийом України "можуть розколоти єдність ЄС", зараз важливіше постачання допомоги, - прем'єр Португалії Коста

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Михайло Чупрін

    @UkropKL

    ·
    15 год

    А знаєте чому ООН виплачує переселенцям всього 2220грн? А тому що у нас це встановлений законом прожитковий мінімум , був би він 6000 то платили б 6000.

    @ZelenskyyUa
    , не бажаєш спробувати пожити на 2220грн, чи може такі ВР затвердить реальну суму ????
  • Senator 0eaca536
    Украина по факту 8 лет в состоянии войны с кремлевским крысам ...
    Чему могут научить Португалы Украинские войска с боевым опытом?
  • Post-AV
    Ну так то, ради справедливости, Португалия в позднее средневековье и новое время и сама вела агрессивную внешнюю политику, иной раз превосходя испанию по захватам территорий и колоний. А уж как их флоты соперничали... В общем бодаться между собой у них давняя добрая традиция)
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