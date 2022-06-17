Португалія поки не готова запропонувати Україні зброю, але може підготувати військових, - міністр оборони Каррейрас
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це заявила міністр оборони Гелена Каррейрас.
"На даний момент питання про відправку додаткових військових матеріалів не обговорюється", - зазначила міністр.
Вона уточнила, що обговорюється питання "навчання українських солдатів та збройних сил у Португалії", наприклад, маневрування танками "Leoaprd", "техніки, яка у них є і для якої їм потрібно навчати своїх солдатів".
"У нас вже є оцінка того типу навчання, який ми можемо запропонувати", - додала глава Міноборони Португалії.
Визнавши, що від української влади поки що не було "конкретного запиту", міністр сказала, що є думка, що у них "виникне потреба".
"Якщо буде рішення України - а ми завжди працюємо у цьому напрямку, тобто ми реагуємо відповідно до потреб України - це навчання може бути надано одразу", - додала вона.