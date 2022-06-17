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Уражено ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту, який транспортував боєприпаси, озброєння та особовий склад ЧФ РФ на Зміїний, - ВМС. ВIДЕО

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ВМС ЗС України уразили ворожий буксир із ЗРК "ТОР" на борту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту "васілій бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент враження ворожого судна.

Як пізніше зазначили в Оперативному командуванні "Північ", за попередніми даними, уражено 70% екіпажу, доля решти – невідома. Ворожі кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська
    гарнюсенько!
  • Абдурахман Ибнхотаб
    Які гарні новини з самого ранку! День буде добрим! Слава Уукраїні!
  • Яр Холодний
    "Зміїбаївка" лише буде! Приїдуть "хімарси", і тоді кацапня буде метаться по острову, як миші - місця мало, діться нікуди! А РСЗО "переорюють" територію Гарне буде добриво А після війни розмінують, завезуть трохи чорнозему з Херсонщини, і посадять там сади з виноградниками! І між ними будуть стоять наші "Нептуни"
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