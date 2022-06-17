Із загиблим у бою з росіянами Романом Ратушним попрощаються в Києві 18 червня
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Прощання з активістом та розвідником 93-ї бригади Холодний Яр Романом Ратушним відбудеться 18 червня в Києві.
Про це повідомляє ГО "Захистимо Протасів Яр", інформує Цензор.НЕТ.
"Прощання з Романом Ратушним відбудеться в суботу 18 червня.
10.00 Михайлівський собор - Заупокійна служба
12.00. Майдан Незалежності (під стелою) - Прощання на Майдані
14.00. Байкове кладовище - Поховання
Приходьте віддати шану і провести Романа в останню путь", - йдеться в повідомленні.