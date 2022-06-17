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Президент Тель-Авівського університету отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку Абрамовича, якого "Слуга народу" Арахамія захищає в суді

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Президент Тель-Авівського університету Аріель Порат отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це повідомив у твітері співзасновник і гендиректор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, американський фінансист Білл Браудер, інформує Цензор.НЕТ.

"На виправдання свого підпису до листа на підтримку Романа Абрамовича президент Тель-Авівського університету сказав: "Коли хтось пропонує вам 50 мільйонів доларів, ви підписуєте їхнього листа", - зазначив він.

Президент Тель-Авівського університету отримав 50 мільйонів доларів за листа на підтримку Абрамовича, якого Слуга народу Арахамія захищає в суді 01

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За даними ЗМІ, президент Тель-Авівського університету виправдав підписання листа, який закликає США не вводити санкції проти російсько-ізраїльського олігарха Романа Абрамовича у зв'язку із вторгненням Москви в Україну, посилаючись на пожертвування, які Абрамович зробив університету.

Члени ради директорів, як повідомляється, засудили позицію Пората, а один із них сказав, що університет має бути моральним орієнтиром, а не діяти "як приватна компанія".

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Топ коментарі

  • Алекс Бек
    Арахамія не українець а ****...
  • irenka ko
    Цікаво, скільки отримав Ахєрєнія?
  • bazil rejestrowyj
    Нагадайте, чия людина ця Агрохімія?
    - Забув, все ж не на часі. Вони ж думають що війна все спише...
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