Ворог обстрілює Харків та область. Окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Протягом минулої доби ворог обстрілював Шевченківський, Новобаварський та Холодногірський райони міста Харкова та населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Харкові пошкоджені промислові будівлі та будівлі приватного підприємства, жертв і постраждалих немає.

"В Харківському районі постраждали приватні домоволодіння в м. Дергачі, горіла господарча споруда та технічна будівля в смт Пісочин. У Чугуївському районі пошкоджений приватний будинок та гараж в смт Коробочкине, знищено приватний автотранспорт", - зауважив він.

За його словами, Золочів обстріляний касетними боєприпасами, пошкоджено 7 будинків. Жінка 82 років отримала поранення. У с. Морозівка, Ізюмського району, поранений 70-річний чоловік.

"Загалом в Харківській області за минулу добу пошкоджено не менше 10 приватних будинків, зруйнована школа та багатоквартирний будинок, 2 цивільних поранені. Це все воєнні злочини російський окупантів", - інформує очільник регіону.

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Синєгубов також зазначив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагався здійснити розвідку боєм в районі Кочубеївки, але зазнав втрат і відійшов.

"В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку м. Слов'янськ. Наші захисники відбивають усі атаки ворога, завдають йому відчутних втрат. Допомагаймо ЗСУ та наближаймо перемогу", - резюмує Синєгубов.