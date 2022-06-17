Європу потрібно звільнити від ланцюгів залежності, які РФ створювала протягом десятиліть, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив що Європі потрібна повна енергетична незалежність від РФ.

Про це він заявив під час звернення до учасників Діалогу Преспанського форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-яке серйозне обговорення архітектури безпеки у Європі має базуватися на тому, що треба звільнити Європу від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть. Безпека просто неможлива без цього, причому це однаково і для півночі Європи, і для півдня, і для заходу, і для сходу", - пояснив глава держави.

Санкції, за словами Зеленського, потрібні для того, щоб в РФ назавжди запам’ятали ціну, зокрема й за продовольчу кризу.

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"Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків. Це має бути враховано при підготовці сьомого санкційного пакету Європейського Союзу. І маємо усвідомлювати, що санкційні пакети насправді стали частиною архітектури безпеки на континенті. Вони працюють заради стабільності та миру - обмежують російську здатність до розширення агресії.

Потрібна повна енергетична незалежність Європи. Потрібно розірвати будь-які зв’язки з Росією, які вона використовує, щоб заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. Не може бути жодної торгівлі з Росією - не варто давати гроші тому, хто прагне вашого ж знищення.

А головне - потрібно зробити всю Європу нарешті єдиною. Це те, в чому зацікавлені однаково і Україна, і ваші держави Західних Балкан. Повноправна європейська інтеграція України, як і повноправна європейська інтеграція ваших держав, - це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці", - додав президент.

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