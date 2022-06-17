Новини • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

8 96621
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1456 (+7) од,

бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,

артилерійських систем - 734 (+5) од,

РСЗВ - 233 (+3) од,

засоби ППО  - 97 (+0) од,

літаків - 215 (+2) од,

гелікоптерів - 180 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),

крилаті ракети - 129 (+0),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Kitti Kitti
    Когда ж вы уже посдыхаете то все? Рашисты козломордые. Лезут и лезут твари
  • Украинский Офицер в отставке
    Тримайтеся хлопчики. Вибивайте їм артилерію. Скоро буде підкріплення. 6 САУ Цезар уже в дорозі. За ними нарешті німецькі САУ, якщо не помиляюсь 12 штук. Потім 4 американські РСЗВ Хаймерс, а вслід за ними й 3 М270 від Британії, а потім 22 американські САУ Паладін що Британія викупила в Бельгії. А потім США ще 8 Хаймерс підженуть. Нарешті 8 словацьких Зузан теж приїде. А там і 18 М777. Ви тільки тримайтеся.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Утилізація московських ординців триває!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини