Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.