Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33 150 осіб, 215 літаків, 180 гелікоптерів, 1456 танків та 3563 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 150 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1456 (+7) од,
бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,
артилерійських систем - 734 (+5) од,
РСЗВ - 233 (+3) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків - 215 (+2) од,
гелікоптерів - 180 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),
крилаті ракети - 129 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,
спеціальна техніка - 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.