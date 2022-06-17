Новини • Війна

Макрон, Шольц та Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

22 038114
Макрон, Шольц та Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt
Лідери Франції, Німеччини та Італії "за закритими дверима" просили президента Зеленського провести переговори з Путіним.

Про це пише Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шольц, Макрон та Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Водночас, пише видання, глави держав і урядів "за закритими дверима", ймовірно, "переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним".

Про поновлення переговорів з Путіним лідери Італії, Франції та ФРН просили, тому що економічна шкода, яку їхні країни зазнають через війну, стає все більшою і її важче компенсувати.

Також читайте: Поки що не настав момент, щоб говорити про кінець війни, оскільки ні Росія, ні Україна не готові на компроміси, - Макрон

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Green sheet
    Крысы. Вместо того чтобы дать нам оружие и закончить войну за месяц нас уговаривают скормить дракону очередную девственницу чтобы его еще на один день задобрить
  • Саша Киев
    А для чого ще вони могли приїжджати ? Ху..ло незворотньо втрачає ресурси для війни (масових сирійських найманців не має.. лукашенка крутить дінаму) і йому будь що треба припинення вогня та переведення конфлікту у мляву стадію із перспективою на "мінск 3" ще шифруються і для прикриття взяли для президента Румунії!
  • Иванов 3c1d5538
    Кому вы верите! Немецкому изданию Die Welt!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини