Макрон, Шольц та Драгі просили Зеленського відновити переговори з Путіним, - Die Welt

Лідери Франції, Німеччини та Італії "за закритими дверима" просили президента Зеленського провести переговори з Путіним.

Про це пише Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Шольц, Макрон та Драгі виступили за надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Водночас, пише видання, глави держав і урядів "за закритими дверима", ймовірно, "переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним".

Про поновлення переговорів з Путіним лідери Італії, Франції та ФРН просили, тому що економічна шкода, яку їхні країни зазнають через війну, стає все більшою і її важче компенсувати.

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