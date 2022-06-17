До лікарень Маріуполя щодня звертаються до 15 осіб із симптомами холери чи дизентерії, - Андрющенко
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В окупованому росіянами Маріуполі критична ситуація із медициною.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії (діарея, рвота, головний біль). Реагентів для тестування немає - все вивезено окупантами. Антибіотиків - немає. Людей просто відправляють додому. Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями у лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну столову. Все окреме", - зазначив він.