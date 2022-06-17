Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ
6 08054
Сьогодні на засіданні Кабмін розпочне процес запровадження візового режиму з Росією.
Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією джерел, близьких до українського уряду, сьогодні має бути розпочато процес запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Відповідне рішення має бути прийняте на рівні Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян.
Пізніше глава держави заявив, що запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.