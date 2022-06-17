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Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ

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Кабмін сьогодні затвердить питання про візовий режим з Росією, - ЗМІ
Сьогодні на засіданні Кабмін розпочне процес запровадження візового режиму з Росією.

Про це пише ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією джерел, близьких до українського уряду, сьогодні має бути розпочато процес запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Відповідне рішення має бути прийняте на рівні Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян.

Пізніше глава держави заявив, що запровадження візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

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Топ коментарі

  • Андрей Андрей 5a1739d2
    Який нахрен безвіз може бути?! ПОВНА ЗАБОРОНА НА В'ЇЗД РУСНІ! А хто хоче з рідними зустрітися, то нехай і їдуть в расєю ссану, або на території інших держав зустрічаються!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Який режим?? " Нехай щастить!" !!!))
  • Сергей Якимец f3ff978b
    У Пороха не было своего большинства в Раде! Приходилось договорняки лепить. Но оторвались от ваты. Некоторым, правда, "на хлеб не было что намазать", хотели все и сразу, как в сказке про иванушку дурачка и такое подобное Ментальность свою нужно менять
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