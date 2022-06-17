Евакуація із сєверодонецького "Азоту" зараз неможлива, - Гайдай

Евакуація з бомбосховищ сєверодонецького об'єднання "Азот" наразі неможлива.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей.

Минулого місяця, коли ми пропонували - ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Гайдая, Сєверодонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

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