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Евакуація із сєверодонецького "Азоту" зараз неможлива, - Гайдай

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Евакуація із сєверодонецького "Азоту" зараз неможлива, - Гайдай
Евакуація з бомбосховищ сєверодонецького об'єднання "Азот" наразі неможлива.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей.

Минулого місяця, коли ми пропонували - ці люди від евакуації відмовилися. Вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Гайдая, Сєверодонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Також читайте: На сєверодонецькому "Азоті" переховуються до 560 осіб, - мер Стрюк

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    треба спитати в марьянки безмозкої
  • Ksenia VB
    Азов, Азот.....
  • SergTranscarpathian
    Що значить ви пропонували? Чому силою не вивезли? Закон не дозволяє? Так поміняйте Закон!!!
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