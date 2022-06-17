Видавці збирають кошти для друку "Мініпосібника з оборони міст у сучасних умовах": Його відправлять українським захисникам

Цього місяця у видавництві "Наш Формат" вийшла друком книжка Джона Спенсера "Мініпосібник з оборони міст у сучасних умовах". В ній зібрані найцінніші настанови для професійних військових, бійців тероборони і всіх, хто захищає українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мініпосібник" - конспект із порадами американського військового, який здолав шлях від рядового солдата до майора, від військового аналітика до викладача Вест-Пойнту.

Автор дає дуже практичні і стислі рекомендації, як вести оборону, зводити опорні пункти, обстрілювати позиції ворога, влаштовувати засідку, захищати цивільних і надавати першу допомогу. Ці рекомендації підкріплені схемами та реальним бойовим досвідом. Поява книги в Україні стала можлива завдяки співпраці ГО "Реформація", видавництва "Наш Формат" та перекладацької компанії "ТАСК ФОРС".

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"Викладені у виданні поради особливо глибоко мене зачепили, оскільки під час роботи над ним моє рідне місто Чернігів щойно було звільнене з-під багатотижневої облоги", - розповів перекладач Олег Гурко.

Зазначається, що видання створили не для продажу, а виключно для потреб ЗСУ. Видавництво "Наш Формат" продовжує збирати кошти для друку потрібної кількості книжок.

"Якби ті, хто готувався до оборони власного міста на всіх рівнях, робили це відповідно до простих та зрозумілих настанов із цієї книги, можливо, наші втрати були б меншими, а результати - кращими", - пояснив Владислав Кириченко, засновник ГО "Реформація" та видавництва "Наш Формат".

Для запланованого друку перших 5000 примірників необхідно 150 000 грн, тож підтримати видання коштами можна за посиланням.

Також для військових та парамедиків, які хочуть безкоштовно отримати книжки для армії, необхідно заповнити форму.

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