Путін не хоче приставати на умови Заходу щодо вивезення зерна з порту Одеси, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон скептично ставиться до можливості угоди з РФ щодо вивезення зерна з Одеського порту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, французький лідер заявив 17 червня, що готовий до розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках зусиль щодо укладання угоди щодо вивезення зерна з українського порту Одеса, але він не бачить жодних шансів укладання угоди.

Він зауважив, що для гарантій безпеки до переговорів має бути залучений генеральний секретар ООН.

"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що я вже мав переговори кілька тижнів тому з президентом Путіним, але він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - сказав Макрон BFM TV.

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