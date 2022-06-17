В Україні заборонили вже десять партій

Восьмий апеляційний адміністративний суд, розташований у Львові, 17 червня за позовом Міністерства юстиції України заборонив діяльність політичної партії "Союз лівих сил".

Партія "Союз лівих сил" створена 14 років тому, її керівником є Максим Гольдарб, нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Як повідомив представник "Опори" Тарас Радь, колегія суддів дала згоду на право присутності журналістів на засіданні, проте без права відеофіксації. На засіданні традиційно були відсутні представники партії. Водночас "Союз лівих сил" надіслав відповідь із незгодою із звинуваченням Мін’юсту, безпідставність звинувачень і просив суд відхилити позовні вимоги Мін’юсту.

Видання зазначає, що 18 лютого 2022 року Гольдарб звернувся через посольства США та Великобританії до керівництва цих країн з вимогою відшкодувати заподіяну нашій економіці шкоду через інспіровану ними військову паніку, яка нібито спричинила економічні збитки для України в розмірі $6,5 млрд.

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Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупиняється діяльність низки політичних партій.

14 травня президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій". Документ розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Наприклад, відповідними підставами є виправдовування, визнання правомірним або заперечення збройної агресії проти України. Передбачається, що в разі заборони судом політичної сили її майно, кошти та інші активи переходять у власність держави.

Наразі загалом вже є деcять партій, діяльність яких заборонив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Так, 8 червня суд заборонив діяльність "Опозиційного блоку", 13 червня - "Соціалісти" і "Справедливості та розвитку", 14 червня - "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", 15 червня - "Соціалістична партія України", 16 червня - "Ліва опозиція", "Партія Шарія". Рішення ще можуть бути оскаржені у Верховному Суді.

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