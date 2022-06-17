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Шольц, Макрон та Драгі не "схиляли" Зеленського до перемовин із РФ, - Никифоров

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Шольц, Макрон та Драгі не "схиляли" Зеленського до перемовин із РФ, - Никифоров
На зустрічі Президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції, Італії, Німеччини та Румунії у четвер ішлося про те, що тільки Україна самостійно може визначати час та умови переговорів із РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією. До того ж наші партнери висловили зацікавленість у тому, щоб Україна перебувала у найбільш вигідній переговорній позиції. Саме тому вони і надалі надаватимуть нам оборонну, економічну та політичну підтримку", - прокоментував він.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Ну увидели всё своими глазами, поняли что не "голливуд" и не стали делать дурных предложений Украине, понимая что после увиденного в этом нет никакого смысла. С Зеленским или без него, украинский народ согласится только на победу.
  • Маркиз
  • Kitti Kitti
    Навпаки, вчора на зустрічі йшлося про те, що лише Україна самостійно може визначати, коли й на яких умовах сідати за стіл перемовин із Росією.
    Об этом вообще не должна идти речь. Это САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. А если об этом говорят, то значит нам очки втирают, а сами мечтают смотреть в глаза пуйлу.
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