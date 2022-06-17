Весь світ шокувала крадіжка українського металу: Всесвітня асоціація виробників сталі Worldsteel припинила співробітництво із російськими металургами
Таке рішення було ухвалене внаслідок введених ЄС санкцій через збройну агресію Росії проти України, інформує Цензор.НЕТ.
"Попри те, що Worldsteel не є політичною організацією і має у своєму складі представників усіх без винятку металургійних країн світу, нещодавні зміни у законодавстві Європейського союзу щодо санкцій проти Росії внаслідок військової агресії останньої в Україні, що набирають чинності з 16 червня 2022 року, не дозволяють продовжувати будь-які відносини з російською стороною щодо обміну інформацією та участі у спільних заходах", - повідомляється у листі керівництва Worldsteel до членів асоціації.
Голова ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков привітав це рішення - адже, за його словами, російські сталевари фактично спонсорували знищення "Азовсталі" та ММК ім. Ілліча бомбардувальниками і "градами", а також продовжують фінансувати масові вбивства мирних українців та інші злочини окупантів на нашій землі.
"Знаю, що багатьох наших колег зі всього світу шокували і відеокадри, на яких російські загарбники зухвало крадуть і вивозять у невідомому напрямку український металопрокат із захоплених портів Маріуполя. Металопрокат, що був виготовлений на тих же, розтрощених російською зброєю заводах", - наголосив Каленков.
"Укрметалургпром" від початку війни неодноразово звертався до Всесвітньої асоціації із закликом розірвати відносини із металургами країни-агресора. Наше об'єднання українських підприємств ГМК призупиняло участь в Worldsteel, допоки там перебувають росіяни", - нагадав він.
Як відомо, до Ростова вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим у Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах. У свою чергу Азовсталь та ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу Генерального прокурора із проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя. Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням ст.185 та 186 Кримінального кодексу.