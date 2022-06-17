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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС

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Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС
Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна є європейською державою, яка надала достатньо доказів своєї прихильності до цінностей, на яких заснований Європейський Союз", - йдеться у рекомендації.

"Тому комісія рекомендує надати Україні статус кандидата", - зазначили там.

Як передає Інтерфакс-Україна, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила: "Комісія рекомендує Раді: перше, щоб Україні було надано європейську перспективу, друге, щоб Україні було надано статус кандидата. Це, звичайно, передбачає, що країна проводитиме низку подальших важливих реформ".

Остаточне рішення буде ухвалено на саміті 23-24 червня.

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Топ коментарі

  • Mganga Zambezi
    грузии откажут. а патамушо не нада, пока Украина истекая кровью, защищается от кацапских орков, взасос лизаться с ублюдочной мокшандией
  • Мобильный крематорий
    Безвиз тоже долго мучили с тонами зрады и хрюске "экспертов". Так же будет и с ЕС. Свинота сколько угодно может визжать и биться в конвульсиях на анал24, сцыкилевкайв и прочих помойках. Украина движется веред. Пускай медленно, пускай со скрипом, но неумолимо.
  • Ksenia VB
    Чекаємо
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